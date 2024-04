Regione Puglia, in corso Giunta per decisioni sul rimpasto

E' in corso nel palazzo della presidenza della Regione Puglia una riunione della Giunta Emiliano per "comunicazioni urgenti". Da quanto apprende l'ANSA da fonti politiche, il governatore sta affrontando la questione legata al rimpasto, chiesto dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, dopo le inchieste giudiziarie e gli arresti delle ultime settimane che hanno portato anche alle dimissioni dell'assessora Anita Maurodinoia (indagata), e all'uscita dalla maggioranza del M5s.

Diverse le ipotesi in campo, dalla possibilità che Emiliano decida di sostituire 4-5 assessori sino anche all'azzeramento totale della squadra di governo, questa la strada indicata dalla stessa Schlein.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA