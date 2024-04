Giurano 403 allievi di Marina e Carabinieri, 'valore interforze'

Si è svolta a Taranto la cerimonia del giuramento solenne interforze degli allievi del 26esimo corso marescialli della scuola sottufficiali di Taranto e degli allievi del terzo ciclo del 142esimo corso della scuola allievi carabinieri di Taranto. Sono intervenuti anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto; il capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino; e il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi.

Nel suo intervento, l'ammiraglio Credendino ha ricordato che Taranto "dalla fine dell'Ottocento ospita la Marina e credo - ha detto - non sia immaginabile pensare a Taranto senza la presenza delle navi, dell'Arsenale, delle scuole, della base di Grottaglie. Un territorio che accoglie in tutta la provincia oltre 11mila persone impiegate nelle forze armate tra militari e civili".

"Il sentimento che aleggia oggi è il sentimento di orgoglio di questi ragazzi, ma anche per noi che abbiamo partecipato guardando questi ragazzi con ammirazione, perché - ha evidenziato il comandante generale dei Carabinieri, Teo Luzi - rappresentano il futuro delle forze armate e dell'Italia. Questa cerimonia congiunta è la vera espressione di un senso di valore interforze".

Crosetto ha detto che "vedere dei ragazzi che decidono di giurare fedeltà al Paese ti riempie di orgoglio ed anche di responsabilità. La loro scelta è una scelta che guardo con ancora più rispetto, perchè so che chi s'impegna adesso nelle forze armate, s'impegna con più difficoltà rispetto a chi lo faceva 15 anni fa e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli".



