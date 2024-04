Rompe bracciale elettronico e lascia l'Italia, preso in Spagna

Era riuscito a far perdere le proprie tracce nell'estate dello scorso anno quando, rompendo il braccialetto elettronico imposto dal Tribunale di Bari, aveva lasciato la sua abitazione di Modugno, nel Barese, per poi sparire nel nulla. A rintracciarlo all'aeroporto di Valencia in Spagna sono stati i poliziotti che lo hanno arrestato. Si tratta di Daci Vullnet, 37enne di nazionalità albanese, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

L'uomo, scappato dall'Italia, si era stabilito in Francia. A favorire la sua cattura sono state le attività dei carabinieri di Trani e Modugno che hanno permesso alla polizia francese prima, e a quella spagnola dopo, di individuarlo. L'arresto rappresenta una delle "forme più evolute di cooperazione tra Stati europei e si inserisce nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura di Bari che ha rafforzato il coordinamento delle attività delle forze di polizia per la ricerca e la cattura dei latitanti destinatari di provvedimenti definitivi", spiegano gli investigatori. Il 37enne dovrà scontare la pena di 5 anni e 11 mesi di reclusione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA