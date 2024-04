Da Mermec il primo treno diagnostico al mondo a idrogeno

"Mermec, società specializzata in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie è prima classificata del bando 'flagship" del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most), per progetti ad altissimo impatto, caratterizzati da unicità, elevato tasso di innovazione e sostenibilità nel tempo". Lo spiega la società del gruppo Angel.

Il bando del Most "ha visto la partecipazione di prestigiose società nazionali e multinazionali, in collaborazione con 24 università, il Cnr e 24 grandi imprese. Il progetto Dhinamic prevede la realizzazione di un'automotrice per la diagnostica delle infrastrutture ferroviarie, alimentata da un innovativo sistema di propulsione ibrido elettrico/idrogeno. Il progetto sarà realizzato in partnership con il Politecnico di Bari, l'Università di Padova e le Ferrovie del Sud Est".



