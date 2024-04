Ginecologo barese Boscia riceve onorificenza da sindaco Decaro

E' stato direttore del dipartimento materno-infantile dell'ospedale Di Venere di Bari e titolare della cattedra di Fisiopatologia della riproduzione umana nella facoltà di Medicina dell'università Aldo Moro. Questa mattina il ginecologo Filippo Maria Boscia è stato insignito dal sindaco, Antonio Decaro, di un riconoscimento "per i suoi alti meriti scientifici, accademici ed etici e per le sue straordinarie doti di umana solidarietà e di sollecitudine a servizio della maternità e della vita che nasce".

"Il professor Boscia - ha spiegato Decaro - è una di quelle persone speciali che, con il proprio impegno e la grande professionalità, hanno attraversato la vita della nostra comunità lasciandovi un segno, una traccia che si spera sarà percorsa dalle giovani generazioni". Decaro ha evidenziato che il professionista "rappresenta per noi baresi un punto di riferimento importante, per la sua grande dedizione al lavoro che si estende anche nel sociale: docente universitario, direttore di dipartimento, presidente di numerose associazioni quali quella per la donazione del sangue per il cordone ombelicale, o quella di aiuto alle donne e ai bambini abusati.

Insomma, una personalità straordinaria, che ha portato in alto il nome della nostra città". Boscia, autore di 300 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e curatore di 15 volumi inerenti la medicina della riproduzione, la sessuologia e la bioetica, si è detto "onorato ed emozionato. E a dire la verità, anche un po' confuso per questo riconoscimento". Il ginecologo ha spiegato che "questa onorificenza è rivolta non tanto al singolo ma alla collettività tutta. Io appartengo a una singolare figura di medico che, col proprio impegno, deve incontrare la fiducia dei pazienti. E questa relazione con i pazienti rappresenta una delle cose più belle che a un medico possa capitare nell'ambito della propria attività".



