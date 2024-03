Canottaggio: Barion, oro nel 4 di coppia U.19 a Piediluco

Un nuovo successo nazionale per le atlete del Circolo Canottieri Barion: il quattro di coppia under 19 composto da Alessandra Quaranta, Chiara Tamborrino, Sofia Caliandro e Gabriella Biscardi, si è aggiudicato l'oro nel 1° Meeting nazionale di canottaggio disputato a Piediluco.

Il successo nella competizione è arrivato con il tempo di 07:06:51 davanti agli equipaggi misti Gavirate-SC Lario e Cus Bari-Varese-Caldé giunti rispettivamente secondo e terzo.

Fra gli under 19 da segnalare anche l'ottavo posto di Alessandra Quaranta nel singolo ed i buoni riscontri arrivati dalle finali B: secondo Leonardo Bellomo nel singolo, terzi Pasquale Tamborrino e lo stesso Bellomo, suo inseparabile compagno di gara, nel doppio.

"Buone prestazioni - è scritto nella nota del Circolo Barion - senza tuttavia lo sbocco della qualificazione per Gabriella Biscardi e Sofia Caliandro nel due senza e per i singolisti Pasquale Tamborrino e Michelangelo Quaranta. Quest'ultimo è sceso in acqua anche nel doppio misto pesi leggeri under 23 con Emanuele Rocchi di Speranza".

"Il primo test importante - ha commentato il direttore sportivo Carlo Quaranta - non è mai facile. Eppure siamo riusciti a rompere il ghiaccio con una vittoria ed alcuni buoni piazzamenti".

Nel prossimo fine settimana si torna a Piediluco per il Memorial D'Aloha che vedrà ai nastri di partenza, fra gli altri, tre fra gli atleti più promettenti del Barion come Alessandra Quaranta, Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino.



