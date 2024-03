Sport e Salute: il progetto 'Illumina' arriva anche a Taranto

"Con arrampicata, skate, basket 3x3 e ginnastica, Taranto indosserà la veste di 'Illumina', il progetto innovativo che rappresenta il contratto sociale tra giovani e anziani". Lo ha detto l'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, a margine della riunione di coordinamento con il Commissario straordinario del governo per i Giochi del Mediterraneo 2026 e con il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. 'Illumina' consisterà in un luogo di sport e di inclusione generazionale che sorgerà in uno spazio che verrà indicato dall'amministrazione comunale, dove sarà possibile praticare diverse discipline e che prevede anche spazi di incontro e di aggregazione.

"Il progetto sarà il nostro dono alla città nella fase di avvicinamento ai Giochi ma che rimarrà come ulteriore eredità.

Con 'Illumina' - ha detto ancora Nepi Molineris - vogliamo lanciare attraverso lo sport, anche da Taranto, così accade già in diverse città d'Italia, un messaggio per noi importante di inclusione".



