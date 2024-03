E' Shablo il maestro concertatore della Notte della Taranta

"Ciao sono Shablo e sono felice di annunciare che sarò il maestro concertatore della Notte della taranta 2024". È l'annuncio postato sui canali social della Notte della Taranta con cui viene svelato il nome del maestro concertatore della 27esima edizione del concertone che si terrà a Melpignano, in provincia di Lecce, il prossimo 24 agosto.

Shablo, definito dagli organizzatori "visionario produttore internazionale" è dj, discografico e musicista e vanta collaborazioni con diversi artisti italiani come Irama Plume con cui ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo. "Non vedo l'ora di portare la pizzica in una versione inedita", continua Shablo nel breve video attraverso cui dà appuntamento ad agosto per l'evento che più rappresenta la musica e la cultura popolare salentina. "Ci vediamo - dice - il 24 agosto a Melpignano. Vi aspetto".

Fondatore e amministratore di alcune delle realtà imprenditoriali più innovative e prolifiche dell’industria discografica, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo è considerato un “punto di riferimento della musica urban italiana degli ultimi vent’anni”. Nato a Buenos Aires 44 anni fa, Shablo è tra “i pochissimi a spaziare dal soul alla trap, dal rap all’elettronica d’avanguardia”, spiegano gli organizzatori evidenziando così le qualità del discografico italo-argentino. La sua Taranta avrà un’impronta diversa da quella disegnata dalla maestra concertatrice dello scorso anno, Fiorella Mannoia. E sarà espressione di contaminazioni musicali che dovranno esaltare l’unicità della cultura salentina.

