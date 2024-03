Comunali Bari: Convenzione a Pd, 'ok a 6 seggi per primarie'

Sì a 6 sedi per le primarie e allo spostamento delle consultazioni interne dal 24 marzo al 7 aprile, come chiede il Pd, con l'unica garanzia della pre registrazione online dei votanti sino a 24 ore prima del voto.

E' quanto comunicato oggi in conferenza stampa dalla Convenzione, il cartello elettorale composto da partiti e movimenti del centrosinistra, incluso il M5s, che appoggia la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari, in contrapposizione a quella di Vito Leccese, sostenuto dal Pd.

Tra Convenzione e Pd non c'è ad oggi accordo sull'organizzazione delle primarie, i Dem chiedevano 6 seggi in città e di spostare le consultazioni al 7 aprile, oggi la Convenzione è andata incontro a queste richieste. "Basta però con i stop and go - è stato detto in apertura da Giusi Giannelli de La Giusta causa - ci sembrava di essere d'accordo già nei giorni scorsi e che bisognava solo trovare una mediazione sul numero delle sedi. Abbiamo capito male che eravamo d'accordo? Qualcuno ha cambiato idea? Non si scambi la nostra pazienza con altro. Questo è il tempo che la politica riprenda il proprio ruolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA