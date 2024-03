Lecce: D'Aversa, a Frosinone sfida importante ma non decisiva

Il Lecce che parte per Frosinone sa di giocarsi in molte carte al tavolo della volata salvezza. Una gara importante che potrebbe dire tanto in prospettiva per le due formazioni. Roberto D'Aversa, tecnico dei giallorossi, ne è consapevole, anche se ritiene che la gara di domani allo Stirpe sarà "importante ma non decisiva. Si ragiona sempre in maniera negativa quando parliamo di noi - ammette l'allenatore - ma non è che dall'altra parte esista una situazione molto più positiva".

"Se a inizio stagione avessimo parlato di queste due squadre che oggi avrebbero avuto 23 e 24 punti, a distanza dalla zona pericolo, penso che entrambe avrebbero messo la firma - prosegue D'Aversa -. Normale che le partite che andremo ad affrontare (Frosinone, Verona e Salernitana, ndr) sono molto importanti per delineare la successiva fase, cioè stare in zone più tranquille.

Tenendo bene a mente che l'obiettivo stagionale era quello di salvarsi, anche se all'ultimo minuto dell'ultima partita". Sul fronte formazione, tornati disponibili Pongracic e Dorgu dopo la squalifica, i dubbi di D'Aversa sembrano esserci nel pacchetto offensivo. "Banda ha recuperato - ammette il tecnico -, mentre per il ruolo di punta Krstovic ha avuto un exploit iniziale mentre Piccoli ha dimostrato grande continuità nel rapporto tra gol e minuti impiegati. Potranno alternarsi nei novanta minuti o giocare assieme".



