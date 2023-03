Tar Puglia, nel 2022 presentati 1.770 ricorsi, 448 i rigetti

(ANSA) - BARI, 03 MAR - Nel corso del 2022 sono stati 1.770 i ricorsi presentati al Tar della Puglia, mentre sono state 1.848 le sentenze il 27,1% delle quali ha riguardato domande presentate nel corso dello stesso anno. I numeri sono contenuti nella relazione del presidente del Tribunale amministrativo regionale, Angelo Scafuri, presentata oggi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Bari. Dal documento emerge che sono 2.658 i ricorsi pendenti, mentre i provvedimenti pubblicati nel corso dello scorso anno sono stati 2.844. Le sentenze di accoglimento sono state 505 (il 33% del totale), 254 per i ricorsi ordinari e 251 per quelli con rito camerale.

Quanto ai rigetti, sono stati complessivamente 448 (il 29,3% delle sentenze), mentre 512 sono state le decisioni in rito. Gli appelli, che hanno rappresentato circa il 24% del totale, hanno visto il Consiglio di Stato "in sostanziale coerenza e condivisione dei convincimenti di questo Tar", si evidenzia nella relazione. Quanto alla durata dei processi, in quelli con rito ordinario, il tempo medio di pubblicazione della sentenza oscilla fra 12 e 18 mesi dal deposito del ricorso. Nei casi che si avvalgono delle cosiddette corsie preferenziali è invece sufficiente qualche mese. (ANSA).