Lavoro: crisi Baritech, pronti 113 licenziamenti nel Barese

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Da domani partiranno ufficialmente le lettere di licenziamento per 113 operai dell'azienda Baritech, nella zona industriale tra Bari e Modugno. L'ultimo tentativo di evitare la crisi occupazionale è stato provato oggi dalla task force regionale ma l'azienda ha rifiutato di prorogare di 30 giorni la cassa integrazione. La notizia è confermata all'ANSA dal coordinatore della task force regionale, Leo Caroli: "Un atteggiamento inspiegabile quello di Baritech - commenta - considerando che era pervenuta una manifestazione d'interesse seria e autorevole per rilevare sito produttivo e operai". La vertenza andava avanti ormai da oltre un anno, era pervenuta un'offerta che aveva fatto ben sperare ma dopo due mesi di trattativa l'acquirente, un imprenditore lombardo, si è tirato indietro. La Baritech, dopo una riconversione industriale, da qualche anno produce componenti per mascherine chirurgiche.

Intanto davanti ai cancelli della fabbrica alcuni lavoratori restano in presidio. (ANSA).