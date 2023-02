Lavoro: crisi Baritech; Cgil 'da azienda chiusura totale'

(ANSA) - BARI, 31 GEN - "Oggi c'è stata una chiusura totale da parte dell'azienda. Noi non ci fermeremo qui". E' quanto dichiara Saverio Fraccalvieri, segretario generale Filctem Cgil Bari, in merito alla vertenza Baritech, dopo il tentativo fallito oggi da parte delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti istituzionali di proseguire per altre settimane la cassaintegrazione, in considerazione di possibili nuovi sviluppi nelle trattative di vendita. "Anche oggi difronte ad una proposta nuova, che poteva essere una via d'uscita per mettere al sicuro i livelli occupazionali, ci è stato detto no dall'inizio. Abbiamo implorato - spiega Fraccalvieri - in tutti i modi la Baritech per un'eventuale mese di cassaintegrazione.

Niente". "L'azienda - aggiunge - ci ha detto che non metterà più nemmeno un centesimo a disposizione. Solo una chiusura totale: è stato vergognoso. Davanti alle richieste del presidente della Regione, e con un tavolo ministeriale che ci potrebbe essere a giorni, l'azienda ha deciso di non rispondere alle istituzioni.

Siamo all'assurdo". "Chiunque può immaginare la situazione dei lavoratori, tutti disperati. Oggi la Regione è andata anche oltre, rendendosi disponibile, così come prevede la legge, ad integrare qualcosa a sostegno pur di tenere in piedi questa vertenza per un mese, soprattutto dopo che era arrivata questo pomeriggio la nuova proposta. Domani - conclude - metteremo in campo altre iniziative". (ANSA).