Pd: De Santis, sarà partito di giovani e voci dissonanti

(ANSA) - BARI, 27 GEN - "Invito tante persone ad iscriversi al Pd, perché il partito verrà sarà fatto da giovani e donne, da voci dissonanti". Lo ha detto il candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, che nella sede regionale del partito, a Bari, ha presentato la sua candidatura alla commissione del congresso. "Sarà un partito plurale, ampio, largo e in sintonia con la società civile - ha proseguito -. La sconfitta del 25 settembre è stata sonora.

Abbiamo bisogno di costruire un partito che stia fra la gente, che non litighi al suo interno per le candidature, ma riesca a costruire una comunità democratica". "Finalmente hanno scongelato le energie del partito - ha aggiunto -. Il congresso in Puglia sarà grande, con decine di migliaia di persone in quasi 300 circoli".

"Al mondo deluso dai 5Stelle - ha aggiunto - chiediamo di aderire al Pd per provare a contrastare insieme le destre che governano il Paese". "Per provare a costruire una candidatura unitaria ho fatto le consultazioni: ho trovato persone - ha sottolineato - con le quali ho parlato del Pd che verrà, non delle poltrone". "Marco Lacarra ha svolto il ruolo di segretario finora da grande incassatore", ha aggiunto riferendosi al segretario uscente. "Per fare il segretario del Pd occorre avere tanta pazienza, ma con la barra dritta i risultati arrivano. Noi governiamo la Puglia, quindi per me sarà difficile fare meglio dei miei predecessori". (ANSA).