Acqua: presidente Aip, in Puglia risultati da primato

(ANSA) - BARI, 21 GEN - "Risultati da primato ottenuti senza che gli extracosti da rincari di materie prime ed energia abbiano fermato un processo virtuoso seguito con perizia da tutti i tecnici coinvolti. Gli effetti di questi investimenti saranno evidenti tra qualche tempo, quando le opere completate e certificate miglioreranno la qualità del servizio ai pugliesi, ridurranno notevolmente le perdite e si raggiungeranno nuove frontiere tecnologiche nell'ambito del sistema di depurazione".

Lo ha detto il presidente dell'Autorità idrica pugliese (Aip), Antonio Matarrelli, presentando a Bari investimenti per un miliardo di euro per rete fognaria e idrica in Puglia. "Un lavoro storico - aggiunge - possibile grazie alla sinergia nata tra i tre principali attori quali Aip, la Regione Puglia ed Acquedotto Pugliese.

"Acquedotto Pugliese grazie al lavoro svolto dall'AIP e dalla Regione Puglia lavora per migliorare ulteriormente la gestione unificata ed efficiente della rete idrica, confermandosi reattiva - sostiene il presidente di Aqp, Domenico Laforgia - nel far fruttare le opportunità e nel tradurle in vantaggi per tutto il territorio servito. Un ottimo lavoro di squadra, che vede impegnato Aqp a realizzare gli impegni presi con il Piano Strategico al 2026, grazie ad un cambio di passo degli investimenti per 2.031 milioni di euro, di cui oltre l'85% rivolto a migliorare la qualità del servizio ai clienti ed alla mitigazione dell'impatto ambientale, tramite la riduzione delle perdite e il raggiungimento di nuove frontiere tecnologiche nell'ambito del sistema di depurazione. Una cifra importante visto che ogni milione di euro investito da Aqp induce uno sviluppo del sistema economico locale di altri 15 milioni di euro, come sta già avvenendo e ne siamo particolarmente contenti con il miliardo traguardato alla fine del 2022 con un impatto di circa 15 miliardi di euro". (ANSA).