Pd: Calenda, ha così tante anime che non riesce a dire nulla

(ANSA) - BARI, 07 DIC - "Il problema del Pd è che ha all'interno talmente tante anime diverse che non riesce a dire nulla, tranne generici appelli. Dunque è molto difficile fare politica. Nella politica il fatto saliente è che tu devi dire le cose, ma se tu non dici niente non fai politica, fai un appello moralistico: noi siamo i buoni, gli altri sono o fascisti o cattivi, ma non concludi nulla. E credo che questo purtroppo avviene a livello nazionale e ancor più a livello locale". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante una conferenza stampa a Bari. (ANSA).