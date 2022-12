'Vive le cinéma' a Lecce, ospite Mina Kavani

(ANSA) - LECCE, 03 DIC - Torna a Lecce dall'8 all'11 dicembre "Vive le cinéma", unico festival del cinema francese del Sud Italia. Tra i temi centrali della settima edizione la battaglia per i diritti umani. Vive le cinéma tributerà un omaggio a tutti coloro che sono in prima linea nel lungo e faticoso percorso verso la libertà, tra i quali molti artisti. Portavoce e simbolo di questa battaglia è Mina Kavani, ospite internazionale del festival.

Attrice pluripremiata e attivista, Kavani è protagonista dell'ultimo film di Jafar Panahi, "Gli orsi non esistono", che ha ottenuto il premio speciale della giuria al Festival di Venezia 2022. Sabato 10 dicembre (ore 11.30), all'Auditorium del Museo Castromediano di Lecce, Kavani sarà protagonista di un incontro di approfondimento su "Cinema e diritti", nel quale racconterà la sua vita di attrice e attivista e l'incredibile esperienza di questo film, una produzione non autorizzata dal regime, girata in Turchia in totale segretezza.

Il festival si svolgerà negli spazi del Teatro Apollo, nel Museo Sigismondo Castromediano e nella libreria Liberrima.

Saranno priettati film, documentari, cortometraggi, ci saranno incontri con artisti e produttori, talk di approfondimento sui temi di maggiore attualità, percorsi di formazione sul campo per studenti universitari e delle scuole superiori e presentazioni di libri. (ANSA).