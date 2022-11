Crociere: Taranto chiude stagione con 54 approdi

(ANSA) - TARANTO, 10 NOV - Il porto di Taranto ha concluso la stagione crocieristica totalizzando 54 approdi e la movimentazione di circa 110mila passeggeri. Ieri sera l'ultimo scalo di Msc Splendida a la "closing ceremony" per salutare tutte le compagnie con una coreografia di luci, sonorità rock e fontane danzanti.

"La cerimonia di chiusura - commenta oggi il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Ionio Sergio Prete - ha voluto rappresentare non solo un vivo ringraziamento alle cruise lines che hanno scelto Taranto per i loro itinerari crocieristici nel Mediterraneo, ma anche una celebrazione per l'attribuzione del premio 'Destination of the Year' ricevuto al Seatrade di Malaga".

Il sindaco Rinaldo Melucci evidenzia "il crescente interesse degli operatori internazionali, come Costa che scalerà Taranto nel 2023. Un lavoro di squadra eccezionale, che ha visto in prima linea l'Authority, che abbiamo convintamente sostenuto perché consapevoli del valore del porto come propaggine della città e piattaforma per immaginare e costruire il nostro futuro".

Per "l'assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, "il turismo crocieristico ha un effetto moltiplicatore: i visitatori che toccano per qualche ora la bellezza dei territori pugliesi, ritornano per soggiornare per periodi più lunghi. Ricordo che abbiamo lanciato un avviso regionale finalizzato a finanziare le iniziative di comunicazione e promozione a sostegno del brand Puglia da parte delle compagnie crocieristiche e dei tour operator che organizzano catene charter nella nautica da diporto. Stanziamo in via sperimentale 400mila euro per le attività che si svolgeranno nel prossimo anno". Per il 2023 sono 7 le compagnie di navigazione già confermate: Costa Crociere, P e O Cruises, Celebrity Cruises, Marella Cruises, Norwegian Cruise Line, Road Scholar e Sea Cloud. (ANSA).