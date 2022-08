Xylella: Coldiretti Puglia, infezione avanza nel Barese

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Altre 11 piante in provincia di Bari sono risultate infettate dalla Xylella. Lo sostiene Coldiretti Puglia. Secondo l'organizzazione di categoria, sarebbero "sei le piante infette nei due focolai di Polignano, di cui uno in zona indenne e cinque in zona cuscinetto; un ulivo a Monopoli in zona cuscinetto; mentre le rimanenti quattro sono in zona di contenimento (tre in agro di Fasano ed una in agro di Martina Franca nell'area di Alberobello)".

"Nel Piano anti Xylella 2022 - ricorda Coldiretti - sono contemplati nuovi metodi di sorveglianza, come la task force cinofila, col supporto scientifico dei ricercatori dell'Ipsp del Cnr". Secondo Coldiretti, "la diffusione della Xylella fastidiosa potrebbe costare miliardi di euro nei prossimi 50 anni in Europa, mentre in Italia, se l'espansione della zona infetta non venisse arrestata, l'impatto economico potrà crescere fino a 5,2 miliardi di euro".