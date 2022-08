Baby gang nel Barese, due aggressioni in poche ore

(ANSA) - BARI, 14 AGO - Due aggressioni che vedrebbero come autori minorenni si sono verificate ieri sera a Bitonto, nel Barese. Poco dopo la mezzanotte un gruppo di adolescenti avrebbe accerchiato e picchiato il titolare di un locale in piazza Castello, nel centro storico, dopo che lui li aveva rimproverati perché stavano importunando i clienti seduti ai tavolini all'esterno. Dopo averlo accerchiato e picchiato, il gruppo di ragazzini, che nel frattempo aveva anche chiamato rinforzi, avrebbe anche danneggiato il locale lanciando e rompendo sedie e tavolini, per poi fuggire. Sull'episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i presunti aggressori.

La stessa sera, alcune ore prima, nella vicina piazza Cavour, sempre nel centro storico, un 40enne sarebbe stato aggredito con un pugno al volto da un adolescente che lo avrebbe inseguito dopo un tentativo fallito di scippargli il borsello. Su questa vicenda indaga la Polizia. (ANSA).