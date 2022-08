Baby gang nel Barese: in 15 prendono a schiaffi ristoratore

(ANSA) - BARI, 14 AGO - Sarebbero almeno 15 i componenti del gruppo di giovanissimi, tra i quali diverse ragazze, che dopo la mezzanotte di ieri, nel centro storico di Bitonto, nel Barese, avrebbero aggredito il titolare di una norcineria che poco prima li aveva rimproverati. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione. Hanno raccolto la denuncia del ristoratore e in queste ore stanno raccogliendo le dichiarazioni di alcuni testimoni, in attesa di verificare i fatti dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in corso di acquisizione. Stando a quanto accertato fino a questo momento, il titolare del locale avrebbe rimproverato con veemenza il gruppo di ragazzi, apparentemente minorenni ma ancora in in corso di identificazione, che si intratteneva di fronte alla norcineria. In risposta al rimprovero, il gruppo avrebbe accerchiato il ristoratore aggredendolo con schiaffi e calci e danneggiando alcune suppellettili del locale. (ANSA).