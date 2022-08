Baby gang nel barese: Sisto, si riunisca Comitato sicurezza

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Dopo la grave aggressione perpetrata dai giovanissimi componenti di una baby gang nei confronti di un ristoratore di Bitonto, ho avuto dei colloqui con il Prefetto e con il Questore di Bari. La mala movida e la violenza giovanile sono fenomeni che vanno contrastati sempre, e con ancora più forza nel periodo estivo, a fronte degli importanti flussi turistici che interessano la Puglia". Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "L'aggravarsi della situazione - prosegue - rende necessaria una nuova riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico per affrontare il tema, anche incrementando la sinergia con le polizie municipali. Rafforzare, in tale emergenza, i presidi di quartiere potrebbe costituire valido dissuasore acché episodi di questo genere possano nuovamente verificarsi", conclude Sisto. (ANSA).