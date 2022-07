In auto con 3,3 kg di marijuana, arrestato 27enne

(ANSA) - LECCE, 31 LUG - Agenti della Squadra mobile di Lecce hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino albanese di 27 anni, residente nella provincia di Roma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato intercettato in viale Rossini, mentre era a a bordo di una Smart. Durante un controllo gli agenti hanno notato sul sedile posteriore una borsa voluminosa. Quando gli è stato chiesto cosa ci fosse all'interno, l'uomo ha risposto che stava trasportando marijuana. Nella borsa, infatti, c'erano tre buste trasparenti con tre chili e 300 grammi di droga. (ANSA).