Al Policlinico di Bari primi 'mini gastric by-pass'

(ANSA) - BARI, 21 LUG - Sono stati eseguiti al Policlinico di Bari i primi due interventi di mini gastric by-pass per il trattamento dell'obesità patologica, una tecnica che assicura ai pazienti eccellenti risultati e bassa incidenza di complicanze.

Gli interventi sono stati eseguiti dal dottor Gennaro Martines.

Entrambi i pazienti operati hanno avuto un breve ricovero privo di complicanze e sono stati dimessi in quinta giornata post-operatoria.

L'unità operativa di Chirurgia Generale 'M. Rubino' diretta dal professor Donato Francesco Altomare ha dedicato una giornata in sala operatoria alla messa a punto di questo nuovo tipo di intervento, che rappresenta la seconda procedura di chirurgia bariatrica maggiormente eseguita su scala mondiale (dopo la sleeve gastrectomy).

"La giornata organizzata - dice Altomare, direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale - ha rappresentato un evento didattico-formativo importante consentendo a diversi specializzandi di familiarizzare con questa nuova tecnica chirurgica bariatrica". I chirurghi baresi sono stati assistiti dalla supervisione esperta del professor Mario Musella dell'Università Federico II di Napoli, uno dei primi chirurghi a eseguire in Italia questa procedura, appresa negli Stati Uniti da Robert Rutledge e direttore di uno dei centri di eccellenza S.I.C.OB riconosciuti dall'International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

"Il mini gastric bypass - spiega Musella - è un intervento malassorbitivo che ha gli stessi vantaggi del by pass gastrico ma con minori rischi legati alla singola anastomosi gastro-intestinale che consente di calibrare il malassorbimento che così può essere modulato su misura su ogni paziente".

