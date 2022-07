Musica: tour Achille Lauro con Orchestra della Magna Grecia

(ANSA) - TARANTO, 08 LUG - L'Orchestra della Magna Grecia sta accompagnando Achille Lauro nel suo tour "Achille Lauro Superstar" partito da Torino il 3 luglio scorso, che toccherà numerose città italiane sino ad arrivare al 9 settembre sulla rotonda del Lungomare di Taranto per il MediTa Festival. Il 12 settembre chiusura in piazza dei Cavalieri a Pisa. Il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell'Ico Magna Grecia, esprime in una nota "grande soddisfazione per il grande successo che Achille Lauro sta registrando nella tournée appena cominciata e che sta registrando sold out. E' un sodalizio, quello fra l'artista e l'Ico Magna Grecia cominciato proprio a Taranto in occasione del MediTa, rassegna nella quale il suo fu uno degli eventi di punta. Ci fu anche un bis e un'affettuosa provocazione del popolare artista durante una conferenza stampa al Teatro comunale Fusco: col permesso - disse Achille Lauro - del maestro Romano, quasi quasi, l'Orchestra della Magna Grecia me la porto in tournée". Sembrava "una boutade, poi - aggiunge il Maestro Romano - dopo un secondo concerto a Taranto, ecco che l'idea diventa progetto".

Achille Lauro condivide il palco con un ensemble dell'Orchestra della Magna Grecia (diretto proprio dal Maestro Piero Romano) e i componenti della sua band. "Suonare ogni sera con Achille Lauro - afferma il direttore artistico dell'Orchestra della Magna Grecia - è motivo di grande orgoglio per noi: con lui si è stabilita grande sintonia; eseguiamo i suoi brani davanti a migliaia e migliaia di spettatori, che mostrano passione e affetto per un artista che conferma sera dopo sera di essere nato per emozionare". (ANSA).