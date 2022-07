Università: a Bari laurea Honoris Causa al prof. Dioguardi

(ANSA) - BARI, 06 LUG - "Riconoscimento motivato dal fondamentale contributo dato dal professor Dioguardi a una ricerca metodologicamente orientata verso un costante e dialettico confronto tra il sapere tecnico e il sapere umanistico": sono queste le motivazioni con cui l' università 'Aldo Moro' di Bari ha conferito questa mattina la laurea Honoris Causa in Filologia moderna a Gianfranco Dioguardi, ingegnere, già professore ordinario di economia e organizzazione aziendale, considerato tra i fondatori dell'ingegneria gestionale in Italia.

La cerimonia ufficiale si è svolta nell'aula magna dell'ateneo pugliese, alla presenza del rettore Stefano Bronzini e dei capidipartimento della stessa università. Dioguardi ha seguito in videocollegamento l'intera cerimonia.

"Non posso che esprimere la mia emozione e la mia gratitudine per questo riconoscimento. La laurea in filologia moderna - ha dichiarato Dioguardi - costituisce una conclusione del mio percorso esistenziale che mi riporta a Bari, in un clima di stima e di grande affetto". "Vorrei anche manifestare gli auguri più sentiti per la nascita del 'Dirium' (Dipartimento d'innovazione e ricerca umanistica) che è una 'istituzione di fondamentale importanza - conclude - nell'opaco e spesso preoccupante scenario di terzo millennio".

"La volontà di assegnare questo riconoscimento - ha spiegato Bronzini - nasce anche dall'aver formato questo nuovo dipartimento che intreccia bene le traiettorie del pensiero del professor Dioguardi e ci ha permesso così di trovare nelle sue pagine ancora più spunti di riflessione in quello che è un percorso da iniziare in questo periodo post pandemico".

"Le motivazioni - ha concluso Bronzini - sono legate ad una produzione sterminata di volumi, libri articoli e azioni concrete ed il mettere insieme due piani: quello intellettuale e culturale e quello manageriale e dell'imprenditore a cui lui ha rivolto sempre grande attenzione". (ANSA).