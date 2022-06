++ Gas: Bernabè, governo deve prevedere piano emergenza ++

(ANSA) - BARI, 24 GIU - "Il governo dovrebbe prevedere un piano di emergenza di razionalizzazione del gas, che magari poi non verrà messo in funzione, ma meglio avere un piano che ritrovarsi a dicembre o a gennaio senza gas". Lo ha dichiarato il presidente del Cda di Acciaierie d'Italia Spa, Franco Bernabè, durante le audizioni in commissioni Bilancio e Industria del Consiglio regionale pugliese sul futuro dell'ex Ilva, facendo un inciso sull'emergenza energetica provocata dalla guerra in Ucraina. (ANSA).