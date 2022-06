Iveco Bus produrrà in Italia, green a Torino e Foggia

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Iveco Bus tornerà a produrre autobus in Italia. I siti interessati dal progetto sono quelli di Torino e di Foggia, oggi specializzati nella produzione di motori industriali a combustione interna. Iveco Group ha presentato una richiesta di accesso ai Contratti di Sviluppo del Mise nell'ambito delle opportunità del Pnrr. I mezzi saranno basati su tecnologie di ultima generazione, tra cui quelle relative alle propulsioni elettriche a batterie e a idrogeno. Il progetto contribuirà al processo di transizione energetica ed ecologica del trasporto pubblico in Italia e avrà impatti positivi sullo sviluppo della filiera. L'azienda prevede di formare gli attuali dipendenti e di fare nuove assunzioni.

Il progetto potrebbe essere operativo già nel 2022, con l'ambizione di produrre i primi autobus nella primavera del 2023.

"Torino conferma la sua vocazione industriale e di essere protagonista nei nuovi processi produttivi innovativi e orientati alla transizione energetica. Le istituzioni devono sostenere questo processo creando le migliori condizioni per attrarre gli investimenti" commenta il sindaco Stefano Lo Russo.

