Aeroporto Foggia operativo dopo 11 anni, da settembre 4 rotte

(ANSA) - FOGGIA, 27 MAG - Dopo 11 anni di inattività tornerà operativo da fine settembre l'aeroporto Gino Lisa di Foggia con la compagnia greca Lumiwings su quattro rotte: Verona, Catania e Torino con due voli settimanali; e Milano Malpensa con cinque voli settimanali. La Lumiwings opererà con un Boeing 737 da 139 posti con base operativa a Foggia. L'annuncio in una conferenza stampa alla quale ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Avevamo preso un impegno - spiega Emiliano - e lo abbiamo mantenuto: l’aeroporto Gino Lisa riparte con 4 nuovi collegamenti operati dalla compagnia Lumiwings con Milano, Torino, Verona e Catania, a partire da fine settembre. C’è un enorme lavoro dietro questo risultato, un lavoro di squadra che punta alla crescita economica e turistica di questa meravigliosa provincia tutto l’anno. Dopo due anni di pandemia, il traffico aereo in Puglia ha segnato, nel mese di maggio, più 20% di passeggeri rispetto all’epoca pre-covid. Segnali importantissimi per la nostra regione e per la nostra economia che intendiamo cogliere pienamente".