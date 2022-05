Aeroporto Foggia operativo, Vasile '150mila passeggeri l'anno'

(ANSA) - FOGGIA, 27 MAG - "Contiamo di avere per il primo anno circa 150-155mila passeggeri. La compagnia aerea greca Lumiwings è una buona compagnia e abbiamo anche un paniere di rotte ideale per una provincia come quella di Foggia". Lo ha detto Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, che questa mattina ha presentato le nuove 4 rotte che partiranno dal fine settembre dall'aeroporto GIno Lisa di Foggia. Saranno 5 i voli settimanali su Milano, 2 quelli su Torino, Verona e Catania. Frequenze che successivamente avranno un incremento pari a 7 voli settimanali su Milano, 4 su Catania, e 3 su Torino e Verona. Vasile ha annunciato anche importanti novità per il Gino Lisa: "Partiranno subito i lavori per la ristrutturazione dell'aerostazione - ha precisato - completeremo anche i piazzali per questi nuovi aeromobili che sono di grandi dimensioni, e una caserma dei Vigili del fuoco. In più stiamo pianificando i 26 ettari dell'ex villaggio azzurro per rendere l'aeroporto di Foggia unico aeroporto auto sostenibile d'Italia". (ANSA).