Turismo: Emiliano,fare in modo che territorio sia attrattivo

(ANSA) - FOGGIA, 27 MAG - "Il turismo è solo uno degli aspetti dell'attrattività di un territorio. Se il territorio è attrattivo si fa economia e si fa turismo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Foggia nel corso di un convegno sulla destagionalizzazione del turismo. "A Foggia non manca nulla per essere attrattivo - ha sottolineato Emiliano - dobbiamo cominciare a giocare smettendo di litigare, di fare i conflitti. A me non interessa nulla della provenienza politica di una persona ma valutiamo solo che sia utile al territorio. Abbiamo chiesto per esempio a tutti le organizzazioni turistiche della regione e della provincia di consentire al turismo di funzionare". "Noi - ha proseguito - dobbiamo trovare il modo per aiutarli tutto l'anno, anche durante la stagione invernale". Secondo Emiliano "i voli all'aeroporto Gino Lisa saranno molto collegati al traffico turistico che avremo, quindi bisogna assicurarlo tutto l'anno.

Molte attività rischiano durante l'inverno di non avere fatturato sufficiente ed è lì che dobbiamo promuovere specificatamente il turismo a 365 giorni l'anno in provincia di Foggia". "Perché - ha concluso - nel momento in cui abbiamo i voli, dobbiamo avere anche le attività che con quei voli devono fare avanti e indietro". (ANSA).