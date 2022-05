Aeroporto Foggia operativo, Emiliano 'città a centro Puglia'

(ANSA) - FOGGIA, 27 MAG - "Foggia è il centro della regione Puglia, è il giocatore forse con maggiori possibilità di miglioramento che abbiamo per diverse ragioni, innanzitutto per la sua posizione geografica e la disponibilità di acqua, per l'intraprendenza e l'onestà dei suoi cittadini, per la rabbia che Foggia ha accumulato negli anni che, se viene impiegata in modo razionale, può essere un'energia molto forte". Lo sostiene il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che questa mattina ha presentato i quattro voli che da settembre partiranno dall'aeroporto Gino Lisa di Foggia che tornerà operativo dopo 11 anni. "Quello che abbiamo fatto oggi - aggiunge - è di allungare finalmente la pista dell'aeroporto e trovare il partner che ci consenta voli per le principali città italiane". Secondo il presidente questo "è un gesto di grande attenzione da parte di Aeroporti di Puglia che rimette Foggia al centro dell'attività economica turistica della regione". (ANSA).