'Con i soci Coop' 200mila euro a progetti per i nuovi bisogni

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Si chiama 'Con i soci Coop' l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per finanziare progetti o iniziative rivolte ai nuovi bisogni che sono nati con la pandemia, la guerra in Ucraina, l'aumento dell'inflazione. Lo stanziamento è di 200mila euro e a scegliere a chi destinarlo saranno i 51 consigli di zona della cooperativa che ha oltre 300 punti vendita dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia.

Le candidature (che possono essere segnalate anche dai soci) devono essere presentate entro il 9 giugno inviando una mail all'indirizzo conisocicoop@alleanza3-0.coop.it, includendo una presentazione dell'ente candidato (che includa i dati fiscali e territorio di riferimento, attività svolta, descrizione e dimensionamento utenza assistita) e la descrizione e l'entità delle azioni, progetti, o iniziative per le quali si vorrebbe ricevere il contributo (ad esempio spese per rifornimento emporio/mensa, apparecchiature o attrezzature nuove con migliori prestazioni energetiche). Saranno poi i singoli consigli di zona di Coop Alleanza 3.0 a decidere a chi indirizzare i finanziamenti sul loro teritorio e a informare con una mail entro il 30 giugno chi li ha ottenuti. (ANSA).