Covid: in Puglia 4 morti e 1.209 casi, il 13% dei test

(ANSA) - BARI, 09 MAG - Sono 1.209 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 9.166 test giornalieri registrati (con una incidenza di casi del 13,1% sui test), e quatto sono le persone morte. Delle 93.689 persone attualmente positive, 526 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva, sena variazioni rispetto a ieri. Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari: 431; Bat: 64; Brindisi: 140; Foggia: 134; Lecce: 279; Taranto: 147. Residenti fuori regione: 9 e 5 di provincia non definita. (ANSA).