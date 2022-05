Carceri: a Lecce aula per detenuti iscritti a Università

(ANSA) - LECCE, 09 MAG - E' stata Inaugurata questa mattina nella Casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce un'aula attrezzata con arredi e supporti tecnologici e destinata a supportare le attività di studio dei carcerati iscritti a un corso di laurea dell'Università del Salento. Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Puglia, voluta dal rettore Fabio Pollice, dalla direttrice del carcere Mariateresa Susca e dalla professoressa Marta Vignola, delegata del Rettore per il Polo penitenziario universitario.

La sala è dotata di postazioni cablate, pc, tavoli per riunioni seminariali e una smart tv, ed è stata allestita con pannellature personalizzate che hanno anche lo scopo di abbattere il riverbero acustico. (ANSA).