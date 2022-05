Ex Om: 12 lavoratori assunti dall'1 giugno,altri 88 nel 2023

(ANSA) - BARI, 06 MAG - Dall'1 giugno 2022 la società Selectika che ha rilevato lo stabilimento della ex Om Carrelli nella zona industriale di Modugno (Bari) procederà alle prime 12 assunzioni. L'accordo è stato sottoscritto oggi, nella sede della Presidenza della Regione Puglia, tra le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici e l'azienda, alla presenza del vicecapo di Gabinetto della Regione Domenico De Santis, del presidente della task force regionale per l'occupazione Leo Caroli, del sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro, e del sindaco di Modugno Nicola Bonasia.

A quasi 11 anni dalla chiusura dello stabilimento, era il luglio 2011, e l'avvio della vertenza per gli oltre 120 lavoratori, "finalmente - si legge in una nota della Regione - riaprono i cancelli della ex Om Carrelli e inizieranno a lavorare i primi 12 lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time al 50%". La Società Selectika ha confermato il cronoprogramma dell'assunzione di altri 88 lavoratori a tempo pieno entro il secondo trimestre del 2023. (ANSA).