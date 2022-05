Ex Om: Cgil Bari, ok impegno azienda per 20 mln investimenti

(ANSA) - BARI, 06 MAG - "L'azienda Selectika si è impegnata a fare investimenti per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro necessari al rilancio delle attività d'impresa e al ricollocamento dei 128 dipendenti del bacino ex Om". Lo dichiarano Vito Piazza, segretario Fiom Cgil Bari; Paolo Villasmunta, segretario Cgil Bari; e Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Bari commentando la firma dell'accordo per le prime 12 assunzioni di lavoratori ex Om a Bari. "È il primo passo per il riassorbimento del personale, seppur graduale - dicono - , che da un segnale di speranza a questi lavoratori e alle loro famiglie che da undici anni attendono questo momento.

Bisogna adesso lavorare affinché vada avanti il processo di riconversione del sito ex Om trasformando lo stesso in un impianto integrato per la valorizzazione di plastiche e vetro da raccolta differenziata e pertanto realizzando un polo di eccellenza perché permetterebbe la chiusura del ciclo dei rifiuti e favorire la tutela del territorio". (ANSA).