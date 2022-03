Puglia: aumenta dello 0,13% addizionale Irpef sopra 50mila euro

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Aumenterà dello 0,13% l'aliquota addizionale Irpef per i redditi sopra i 50mila euro: con sei voti favorevoli, quattro contrari e un astenuto oggi la commissione Bilancio ha approvato il disegno di legge di adeguamento alla normativa statale degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale Irpef. Con la nuova rideterminazione sono stati stabiliti quattro scaglioni di reddito, di cui il primo fino a 15 mila euro, il secondo fino a 28 mila euro, il terzo fino a 50 mila euro ed il quarto oltre i 50 mila euro. La tassazione resterà invariata per i redditi ricadenti nel primo e secondo scaglione, ci sarà una riduzione dello 0,08% sui redditi del terzo scaglione e un aumento dello 0,13% sui redditi d'importo superiore ai 50 mila euro.

L'assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, ha sottolineato che la riduzione di aliquota disposta per i redditi compresi tra 28 mila e 50 mila euro impatta su una platea di 326.441 contribuenti, pari al 19,5% del totale dei contribuenti pugliesi. Invece, l'incremento di aliquota sui redditi di importo superiore a 50 mila euro riguarda 75.372 contribuenti, pari al 4,5% del totale. Il calcolo se declinato su ogni singolo soggetto comporta un aggravio di 19 euro annui per un reddito pari a 75 mila euro, mentre sale a 47 euro per i redditi pari a 100 mila euro. Le entrate dai redditi oltre i 50 mila euro si agiranno intorno a 3 milioni di euro in più. (ANSA).