Ballerino pugliese in salvo,operazione intelligence-Esteri

(ANSA) - BARI, 02 MAR -Il ballerino italiano Giordano Signorile, rimasto bloccato a Kiev, è stato portato in salvo in seguito a un'operazione della nostra intelligence portata avanti in collaborazione con l'Unità di crisi della Farnesina. Lo apprende l'ANSA. Il 19enne Giordano Signorile, originario di Capurso, in provincia di Bari, vive da cinque anni in Ucraina dove si è trasferito al 14 anni per coltivare il suo sogno: diventare un ballerino professionista e calcare i principali palcoscenici internazionali. Per questo è iscritto all'Accademia di danza di Kiev, dove si è rifugiato dal giorno dello scoppio della guerra. Assieme ad altri due amici, un ragazzo e una ragazza di origini cinesi, si è rifugiato nel garage interrato dell'Accademia durante i bombardamenti, nel quartiere Voskresenka, a circa 40 chilometri dal centro. Senza mezzi a disposizione, non ha potuto spostarsi per raggiungere l'ambasciata italiana. La sua famiglia ha lanciato più appelli negli ultimi giorni affinché qualcuno andasse a prenderlo per portalo in un luogo sicuro. Domenica sera c'è stata anche una telefonata tra il governatore Michele Emiliano e il papà del ragazzo. Ieri i cittadini di Capurso sono scesi in piazza, dando vita ad una fiaccolata contro la guerra e per invocare di mettere in salvo il loro giovane concittadino.