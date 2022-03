++ Ucraina: ballerino, ancora in viaggio, sarà lunghissimo ++

(ANSA) - BARI, 02 MAR - "Sono ancora in viaggio, sarà un viaggio lunghissimo. Sono riuscito a lasciare la città di Kiev ma mi trovo ancora in Ucraina. Arriveremo al confine con la Moldavia. Non sono ancora in Italia e neanche in Moldavia, quindi non sono definitivamente al sicuro per ora": lo scrive su facebook Giordano Signorile, il 19enne ballerino di Capurso, in provincia di Bari, portato in salvo oggi con un'operazione della nostra intelligence in collaborazione con l'Unità di crisi della Farnesina. Il ragazzo è in viaggio per rientrare in Italia.

(ANSA).