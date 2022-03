Ucraina: mamma ballerino, ho occhi pieni di felicità

(ANSA) - BARI, 02 MAR - "Ho gli occhi colmi di gioia, ma sino a quando non riuscirò ad abbracciarlo e stringerlo a me sarà una felicità a metà": a parlare con l'ANSA è la signora Fausta Policarpo, la mamma del ballerino 19enne, Giordano Signorile, bloccato a Kiev dopo lo scoppio della guerra e oggi messo in salvo. "Non sono ancora riuscito a sentirlo - prosegue - perché ha la batteria del telefono scarica e sino a quando non arriva a destinazione deve risparmiarla per eventuali comunicazioni importanti. Da quello che so dovrebbero essere in viaggio per la Moldavia. Ha solo 19 anni, è stata una bella mazzata ma se l'è cercata", dice sorridendo. (ANSA).