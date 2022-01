Bombe Foggia: controlli e arresti in zone più a rischio

(ANSA) - FOGGIA, 26 GEN - Una nuova operazione di controllo del territorio è stata eseguita da polizia e carabinieri nelle aree del foggiano ritenute più a rischio dopo l'escalation criminale dei primi giorni dell'anno, periodo in cui sono stati compiuti 11 attentati ai danni di imprenditori e commercianti della provincia. Il servizio ha coinvolto i reparti speciali dei due corpi e ha riguardato i comuni di Monte Sant'Angelo e San Severo.

A San Severo sono state arrestate tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi. In un condominio è stata sequestrata una pistola a tamburo priva di matricola e oltre 1200 euro in contanti. Un 38enne è stato invece arrestato perché accusato di aver danneggiato di un'autovettura di servizio della guardia di finanza.

Sono state eseguite anche 7 perquisizioni a seguito delle quali sono stati denunciati in stato di libertà padre e figlio, di 58 e 20 anni, per detenzione illegale di arma da sparo. Le forze dell'ordine a Monte Sant'Angelo, dove la scorsa settimana è stata data alle fiamme l'auto dell'assessore comunale al bilancio Generoso Rignanese, hanno identificato 72 persone, controllato 35 veicoli e 2 esercizi commerciali e effettuato 3 perquisizioni personali e veicolari. (ANSA).