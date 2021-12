Canottaggio: tre medaglie per il circolo Barion a Sabaudia

(ANSA) - BARI, 09 DIC - Gli atleti del Circolo Canottieri Barion chiudono la stagione 2021 con un tris di medaglie nel campionato italiano e nella Regata nazionale di gran fondo di canottaggio, vincendo due argenti ed un bronzo a Sabaudia.

I risultati: seconda posizione per il quattro di coppia maschile Cadetti (14 anni) composto da Francesco Scaramuzzi, Claudio Straziota, Andrea Altomare e Alessandro Campobasso, che ha concluso i sei km di percorso ad un solo secondo dai vincitori del SC Varese; terzo posto fra le Junior (17-18 anni), per il quattro di coppia femminile CC Barion formato da Alessandra Quaranta, Sofia Caliandro, Chiara Tamborrino e Ilaria Bovio e finito subito dietro Irno ed Aniene. Nella categoria Junior, nel quattro di coppia, si sono distinti Michelangelo Quaranta, Luigi Tamborrino, Giancarlo Leonetti e Francesco Capone vicinissimi al podio con il quarto piazzamento. A chiudere in bellezza il bilancio della manifestazione e della stagione un altro argento, conquistato dai master Carlo Quaranta, Lorenzo Orlando, Fabio Diomede e Frank Colaci, secondi nel quattro di coppia.

"Un degno epilogo - commenta il ds del Cc Barion Carlo Quaranta, presente a Sabaudia nella doppia veste di dirigente e atleta -.

Nonostante l'assenza di Antonio Schirone, che ci auguriamo di avere prestissimo di nuovo in acqua, i nostri giovani si sono ben disimpegnati e battuti". "Abbiamo esibito tutte ottime prestazioni, in una competizione con quasi 700 partecipanti, che ci hanno consentito di centrare il 17esimo posto su 168 società nella classifica della Coppa di Gran Fondo 2021", conclude.

