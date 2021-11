Gazzetta Mezzogiorno: Iarussi nuovo direttore responsabile

(ANSA) - BARI, 11 NOV - E' Oscar Iarussi il nuovo direttore responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno. Lo comunicano in una nota i nuovi editori, la Ecologica spa e l'Editrice del Mezzogiorno srl spiegando che si tratta del "primo atto necessario al ritorno in edicola e sul web de La Gazzetta del Mezzogiorno".

"Da oltre trent'anni alla Gazzetta del Mezzogiorno, dove ha curato la redazione Cultura e Spettacoli per poi approdare all'Ufficio Centrale, Iarussi - prosegue il comunicato - è apprezzata firma di rilievo nazionale e professionista di indiscussa competenza. La sua esperienza nel giornale e il suo riconosciuto impegno culturale saranno la guida migliore per la nuova vita del quotidiano che quest'anno compie 134 anni di storia". (ANSA).