Ballottaggi: in Puglia alle 23 affluenza al 40%, in calo

(ANSA) - BARI, 18 OTT - E' del 40,1% alle 23.00 di ieri, in calo rispetto al dato del primo turno alla stessa ora (47,06%), l'affluenza alle urne in Puglia per i cinque Comuni chiamati al ballottaggio per la scelta del sindaco. La media è superiore al dato nazionale che è del 33.33%. Si vota fino alle 15.00.

A Cerignola, in provincia di Foggia, ha votato il 34,54% degli elettori (al primo turno alla stessa ora erano stati il 42,39%); nel Barese, a Noicattaro ha votato il 43,43% (50,18) e a Ruvo di Puglia il 46,43% (46,95). In provincia di Taranto, a Ginosa ha votato il 41,05% (46,94), e Massafra il 41,12 (52,70).

(ANSA).