Comunali: De Pirro,chi mi ha colpito vicino a Casapound

(ANSA) - BARI, 02 OTT - "E' una persona di estrema destra, vicina a Casapound, che non condivide tutto ciò che non è il suo modo di vedere. C'è stato uno sguardo mentre raggiungevamo il palco e lui scendeva, mi ha insultato, io l'ho pregato di andare via e, a quel punto, mi ha aggredito fisicamente". Lo ha detto all'ANSA Tiziano De Pirro, il candidato consigliere del M5S a Nardò che ieri sera sarebbe stato aggredito in occasione dei comizi del sindaco uscente Pippi Mellone (vicino all'estrema destra) e del candidato sindaco di Pd e M5S Carlo Falangone.

"Il sindaco Mellone - spiega De Pirro - stamattina mi ha contattato invitandomi a fare un'uscita pubblica per spiegare che non c'entra niente la politica, ma non è così".

"Ora sono ancora in ospedale - dice al telefono De Pirro - e sono in attesa di fare una ecografia all'addome perché, a causa degli spintoni ricevuti, ho urtato probabilmente contro un bancone e ho un gonfiore. Ho riportato una frattura alla mano sinistra e tra 4-5 giorni dovrò essere visitato di nuovo perché ho un problema all'orecchio sinistro. Mi hanno prescritto una cura antibiotica e dovrò prendere anche del cortisone".

"Il sindaco uscente Pippi Mellone - sostiene De Pirro - aveva appena terminato il suo comizio, quindi loro stavano abbandonando la piazza e io, con gli altri candidati di centrosinistra, stavo salendo sul palco e avevo una bandiera del M5S. Questa persona, che conosco ed è di Nardò come me, mi ha guardato male e mi ha insultato. Io gli ho solo detto di andare avanti e non so cosa gli sia scattato, fatto sta che mi ha colpito con uno schiaffo e un pugno. C'era tanta gente che ha assistito alla scena, anche la Digos". (ANSA).