Centenario Di Vagno: Emiliano, grati attenzione Mattarella

(ANSA) - BARI, 25 SET - "E' una giornata di grandissima gioia, l'attenzione del presidente Mattarella verso la Puglia non è mai mancata. Questa giornata dedicata a Di Vagno ricorda a noi tutti il dovere che abbiamo di rafforzare e curare le istituzioni democratiche. Bastò poco all'epoca per perdere la libertà e la capacità di ragionare in maniera razionale e fummo precipitati in una guerra terribile. Di Vagno aveva intuito tutto questo. La storia politica di Di Vagno, in realtà, è l'inizio della resistenza della Puglia al nazifascismo prima ancora che si affermasse definitivamente". Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano ai giornalisti a margine della cerimonia per la celebrazione del centenario dell'assassinio del parlamentare Giuseppe Di Vagno. (ANSA).