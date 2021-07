Aiutava 2 sorelle a prostituirsi,arrestato 59enne nel Barese

(ANSA) - BARI, 28 LUG - Avrebbe favorito un giro di prostituzione accompagnando giovani donne, almeno due sorelle stando a quanto accertato, in una roulotte su una strada alla periferia di Toritto, nel Barese, e fornendo loro materiale necessario per l'attività di meretricio. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 59enne di Corato, finito in carcere per favoreggiamento della prostituzione.

I militari erano sulle sue tracce da tempo, con pedinamenti che hanno consentito di documentare almeno quattro accompagnamenti delle due sorelle negli ultimi dieci giorni. L'uomo, alla guida della propria auto, dopo aver prelevato le donne in un hotel a Bari, le accompagnava lungo la Statale 96, nei pressi di alcune roulotte o container. Nel corso della giornata si preoccupava poi di portare loro acqua e refrigeranti, ventilatori e quanto altro richiesto, e infine le riaccompagnava in hotel.

I carabinieri lo hanno bloccato mentre lasciava per l'ennesima volta una di loro, sorpresa mentre scendeva dall'auto con un borsone contenente profilattici, gel lubrificanti ed igienizzanti, ed entrava nella roulotte. A quel punto il 59enne è stato arrestato in flagranza, mentre auto e borsone sono stati sottoposti a sequestro. (ANSA).