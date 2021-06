HBF in Salento per nuovo film, riprese da settembre

(ANSA) - PESCARA, 08 GIU - Un film lungometraggio con il Salento principale location, in uno scenario naturale, storico e paesaggistico "inedito e irripetibile". E' l'annuncio di Hoffman, Barney & Foscari la cui Divisione Film rende noto ufficialmente l'avvio, in questi giorni, delle attività legate alla fase di pre-produzione. HBF, società multidisciplinare delle Arti, è supporter ufficiale mondiale, insieme a marchi come Abbey Road Studios, della campagna 'Meat Free Monday' lanciata da Paul McCartney.

Fondatori di HBF sono, tra gli altri, Luca Bombassei, architetto, designer e azionista, con la famiglia, di Brembo Spa, Sir Michael Lindsay-Hogg, storico regista newyorkese dei Beatles, e Glauco Della Sciucca, giornalista, regista, autore, già firma per New Yorker, Columbia Journalism Review e Swatch Group.

L'inizio delle riprese è previsto tra fine agosto e inizio settembre 2021. Nessuna informazione, al momento, sul cast artistico, si parla comunque di interpreti di caratura internazionale. "In questo senso vige il massimo riserbo - dichiara all'ANSA Della Sciucca, al suo secondo film come regista e sceneggiatore dopo 'Humanism! A new comedy', film che debuttò a Londra nel 2018 - Posso solo dire che il film alle porte ha fin d'ora tutti i connotati di una grande operazione artistica e culturale che alla lunga rappresenti, possibilmente, un modello virtuoso a livello sia creativo sia industriale". (ANSA).