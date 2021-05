Busta con proiettili e minacce a capo Urbanistica Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 07 MAG - "Pochi giorni fa in Comune è arrivata una missiva indirizzata all'architetto Marina Carrozzo, dirigente della ripartizione Urbanistica di Brindisi.

All'interno due proiettili e un messaggio 'calmati, sta da' troppo fastidio'". Lo riferisce il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi in una nota.

"Un messaggio vile - commenta il primo cittadino - intimidatorio, mafioso, di chi pensa che con la forza si possa imporre, non all'amministrazione, ma alla città il proprio volere".

All'architetto Carrozzo Rossi esprime vicinanza e solidarietà.

"Nessuno si farà intimidire", dice. "Brindisi - conclude - non ha bisogno di eroi, ma delle tante persone perbene come l'architetto Carrozzo che, con passione e rispetto delle regole e della legalità, lavorano ogni giorno per la città". (ANSA).